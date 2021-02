Her skal de bygge nytt kjøpesenter: blir nesten like stort som Amfi

nyheter

De siste halvannet-to år har det vært jobbet i det stille med å berede grunnen for et nytt kjøpesenteret i Alta. Om alt går etter planen er det ikke lenge til Østlyngen Eiendom AS kan se at byggearbeidet starter på eiendommen ved rundkjøringa mellom Bjørn Wirkolas vei, Aronnesveien og Løkkeveien, som i dag bebos av Fagmøbler AS.