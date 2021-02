nyheter

Ordfører Monica Nielsen (Ap) bekrefter at det er påvist et nytt smittetilfelle i Alta kommune mandag.

– Vi har et positivt koronatilfelle. Det er en tilreisende fra Østlandet som nå sitter i isolasjon.

Personen fikk beskjed om at vedkommende var nærkontakt av et smittetilfelle, og gjennomførte derfor en hurtigtest ved ankomst Alta. Denne ga et positivt svar.

– Det gjøres også en ordinærtest som sendes til Tromsø. Personen har fire nærkontakter, og kommuneoverlegene betegner situasjonen som oversiktlig.

Nielsen oppfordrer samtidig andre til å teste seg ved symptomer på smitte.

– Det er alltid bra når det er oversiktlige situasjoner rundt smitte, men vi oppfordrer folk til å teste seg ved symptomer.

Det er nå én person i isolasjon i Alta kommune.