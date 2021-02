Jon fra London fant sitt paradis – nå produserer han hundesleder

nyheter

Jon Hearn fra London ble så forelsket i Finnmark, at han bosatte seg i Langfjordbotn. Nå utvikler han sleder for hundekjøring. Blir det Finnmarksløp i går, vil mange av hans solide sleder være på farta.

Falt for nordlyset

Det var nordlyset som gjorde sitt til at Hearn endte opp med på gjøre i langfjordingen av seg.

– Det hele startet i 2007 da jeg og min kone skulle feire at hun ble 40 år. Da bestemte vi oss for å gjøre det på en spesiell måte – og vi dro derfor til Ongajokksetra hvor vi feiret bursdagen hennes. Da traff vi Arne Karlstrøm og Marianne Skjøthaug fra Langfjorden, som tok oss med på en hundekjøretur. Da ble vi solgt, smiler Hearn, som fortsetter:

– Etter denne turen bestemte jeg meg for å selge familiebedriften i London. Jeg visste dog ikke hva jeg ville gjøre, men vi hadde veldig lyst å gjøre noe nytt i livet, og vi valgte å flytte til Langfjorden, som vi mente var en veldig fin plass for ungene å vokse opp på.

Fikk smaken på hundesporten

Interessen for hundekjøring modnet og Hearn har blant annet kjørt Finnmarksløpet flere ganger.

– Jeg har forsøkt meg på 1000-kilometeren, men har ikke lyktes med den etappen enda, smiler Hearn, som sammen med kona startet med å lage sledetrekk.

– Kort fortalt ble vi skilt i denne perioden, og jeg ble etter hvert plaget med ryggen. I denne tiden, da jeg ikke kunne gjøre noe annet enn å ligge i ro, så kom tankene om å bygge hundesleder. Jeg dro derfor på kurs om å bruke karbonfiber, et veldig lett materiale som brukes i bilindustrien, og i starten begynte jeg med å lage kopier av andre sleder, som i sin tur gjorde at jeg utviklet et eget design og løsninger. De sledene jeg bygger i dag har jeg brukt fem år på å utvikle. Mye har gått galt, men i dag fungere sledene fantastisk bra.

– Hva er så bra med dine sleder?

– Mange tror kanskje at mine sleder er lettere, men det er motsatt. De er bittelitt tyngre, men de er de mest styrevennlige på markedet. Noe som gjør at de er morsomme å kjøre med, og når det er morsomt å kjøre, altså manøvrere, så trives både hunder og fører bedre. Det gjør sitt til at det er lettere å fullføre løp med mer. Sledene er faktisk best å kjøre med når de har mye last. Hundekjørersporten handler om å spare energi, men det mentale betyr mye, og når man føler at sleden spille på lag, så blir ikke føreren stresset, noe som også fører til at hundene yter mer. Min filosofi er at sledene mine skal ha størst kapasitet og at de skal være morsomme å kjøre med.

Liker å tenke nytt

I dag lager Hearn sleder på bestilling.

– Til nå har jeg laget, utenom prototypene, seks sleder som er i daglig bruk. Jeg holder på å lage seks til – og etter dette så håper jeg på flere bestillinger. Dette blir nok aldri noen stor produksjonsbedrift, ettersom det er et begrenset marked. Det som er målet mitt er å finne opp ting og løsninger som fungerer, smiler Hearn som mener han har verdens beste testplass for sledene.

– Langfjorden er et perfekt sted for denne type produksjon. Rett utenfor stuedøren finnes et flott vinterlandskap for hundekjøring.

– Blir du rik av dette?

– Per nå har jeg tapt penger i fem år, men jeg håper at sledene skal gi inntekter i framtiden. Et lite problem er at hundekjørere er konservative, men håpet er at de får øynene opp for mine sleder i årene som kommer.

Kjører i 2022

I år skal ikke den kreative engelsmannen/langfjordbotningen delta i Finnmarksløpet, men i 2022 er han klar med nytt spann.

– Sist jeg kjørte var i 2012, og nå holder jeg på med å trene opp 10 unghunder som forhåpentligvis er klare neste år. Jeg deltar ikke bare for at det er gøy. Når jeg først er med i et løp, vil jeg komme høyt på lista, og derfor skal jeg bruke god tid på å trene unghundene denne vinteren, smiler Hearn.

Fleksible og enkle

Hundekjørerne Steinar Kristensen, Arne Karlstrøm og Marianne Skjøthaug er noen av profilene som bruker Hearns sleder. Skjøthaug mener sleden gir henne mange fortrinn i løypa.

– Både jeg og mannen min Arne bruker sledene til Hearn. Det har vi gjort i flere år, sier Skjøthaug, som er en svært erfaren hundekjører.

Hun ble blant annet verdensmester på Røros 2011 og i år skal hun bruke Hearns slede i Finnmarksløpet.

– Hvorfor bruker dere disse sledene?

– De er veldig lettkjørte. De krever mindre av føreren ettersom de er lette å manøvrere. De er også veldig fleksible. Blant annet er de enklere å legge på siden når det er dårlige spor. Sledene gjør at jeg må bruke mye mindre krefter og det har ført til at jeg har mindre vondt i muskler og ledd når jeg har kjørt langt. De krever med andre ord mye mindre muskelkraft, og det er et stort fortrinn, mener hun, og tilføyer:

– I tillegg er de veldig morsomme å kjøre med. Hearn er Langfjordens svar på Petter Smart. Han tenker og grubler hele tiden på nye ideer og det er et stort gode for oss hundekjørere. Jeg vet at han har laget en ny type slede med et integrert telt. Det er smart, for når man skal hvile litt i sporet så kan man bare trekke et telt på få sekunder over sleden. Jeg har dog ikke testet denne sleden, men det kan godt være min neste slede ettersom denne løsningen skaper en trygghet, smiler Skjøthaug som trener for fullt til årets Finnmarksløp.

– Praktisk

Steinar Kristensen, som vant Gold Rush Run 500 i Nord-Finland i januar, og som vant Bergebyløpet 2019, stiller også i årets Finnmarksløp med sleden til Hearn.

– Det er den beste sleden, ler Kristensen, på spørsmål om hvorfor han brukes sleden til Hearn.

Kristensen utdyper at han har brukt sleden i tre år.

– Den er veldig styrbar, noe som gir et stort fortrinn når man må svinge unna hindringer eller i dårlige spor. Samtidig har dem masse praktiske og smarte løsninger i trekket – med masse lommer, noe som er praktisk med mye utstyr på tur, forklarer Kristensen som også stiller i årets Finnmarksløp.