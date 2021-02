Blir ikke båttransport på grunn av uværet

nyheter

Styggværet gjør det umulig å komme seg inn til Alta med båt fra østsiden av fjorden. Mange er fanget av raset i Skillefjordbotn, og Alta kommune har ingen trøst å komme med i kveld. Det blir ikke båttransport søndag på grunn av værforholdene. Slik værmeldingen ser ut nå, kan det også bli vanskelige mandag, heter det fra Alta kommune før klokken 19. I en pressemelding ber de om at folk holder seg oppdatert.

Hjemmesykepleie

– Følg med på hjemmesiden vår. Her blir det oppdatert fortløpende med informasjon og eventuelle klokkeslett for avgang med båt, opplyser ordfører Monica Nielsen. Hvis været tillater det vil det bli tilrettelagt for persontrafikk.

Helsetjenester er en prioritert oppgave i krisen.

– Vi har kartlagt hvem som har behov for hjemmesykepleie, mat og medisiner og det vil vi følge opp, sier Nielsen.

Alta kommunes kriseledelse var samlet til møte søndag kveld klokken 18.00. Per nå er situasjonen oversiktlig. Kriseledelsen oppfordrer folk til å holde seg i ro til været tillater annet, heter det.

Er det behov for assistanse fra kommunen, kan man ta kontakt på telefon 95 76 52 12.

Fakta om skredene:

– Skredene som er gått, er på henholdsvis 140 og 155 meter.

– Skredene er inntil syv meter i høyden.

– Veien ble stengt lørdag 20. februar ca. kl 16.45. Ett av skredene gikk ca 17.30.

– Skredene gikk etter at bommen ble tatt ned. Autovern ligger i fjæra. Høyspentledning henger i knekt stolpe i rasområdet, men høyspent er intakt. Kraftlaget har vært på befaring.

– Det er sterk kuling, opp til liten storm fra sør og været vil tilta i styrke og fortsette i dag og i morgen.

– Skredfaren vil ikke avta, men heller øke. Værmeldingen tilsier at det vil vare ut tirsdag, og noe roligere onsdag.

– Følgende bosetninger er isolert: Korsnes, Korsfjorden, Nyvoll, Komagfjord, Store Lerresfjord, Lille Lerresfjord, Skillefjordbotn.

– Kan ikke begynne å ta opp skredet før tidligst onsdag.

– Det anslås at det vil ta fra en til to dager å fjerne snømassene. På grunn av at været står på slik det gjør nå vil veien tidligst åpne torsdag 25. februar.

– 175 er hovedkanal for informasjon for entreprenører og befolkning.

Kilde: Alta kommune.