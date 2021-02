nyheter

På Statens Vegvesens vegmeldingsside er det imidlertid ingenting om raset, kun at Fv. 8830 Storekorsnes - Mikkelsby, i Troms og Finnmark fylke, er stengt på grunn av uvær. Stengingen gjelder inntil videre og ble lagt ut lørdag 16.45. FB-oppdateringen til brøytesjåføren ble lagt ut lørdag kveld, og det antas at raset har gått etter at veien ble stengt 16.45. Vegvesenet opplyser at stengingen gjelder inntil videre.