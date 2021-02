nyheter

– Alle som leser værmeldingene vet at vi høyst sannsynlig i løpet av ettermiddag og kvelden vil ha over oss et forferdelig vær. Derfor haster det å finne en måte å få både de som av medisinske årsaker må til Alta, men også alle de som av ulike årsaker som jobb og andre ting, ikke kan bli her ute, sier Rut Olsen, en profilert fylkespolitiker som bor i Komagfjord og selv er isolert.