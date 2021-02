nyheter

Politiet gjennomførte en gjennomsnittsmåling i Bossekop i 80-sone lørdag kveld, ifølge politiet på Twitter. Det er sannsynligvis snakk om et større geografisk område, Alta vest, for i området Bossekop finnes ingen 80-sone. Høyeste hastighet ble målt til 128 km/t. Det ble også beslaglagt et førerkort til på grunn av høy hastighet.