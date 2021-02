Reduserte Raipatun fra seks til fire tomter

nyheter

Det er Torfinn Reginiussen, tidligere sentral Ap-politiker, som har spilt inn til arealplanen et forslag om å utvikle et lite boligområde i tilknytning hans eiendom i Raipas. Etter innspill fra administrasjonen i Alta kommune ble det bedt om at området ble utviklet som et lite boligområde med en egen reguleringsplan. Raipatun boligfelt ble da født med seks tomter og lagt inn i planen. Før sluttbehandlingen ble det imidlertid klart at Statsforvalteren ville legge inn innsigelse, og i samråd med administrasjonen ble det enighet om å ta feltet ut av arealplanforslaget og erstatte det med fire tomter for spredt bebyggelse på LNFR-areal.