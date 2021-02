Lekset opp for media og tidligere hovedutvalgsleder

nyheter

I et ekstraordinært hasteinnkalt planutvalgsmøte omgjorde planutvalget sitt tidligere vedtak om å si nei at Dalen-bonde Liv Unni Opgård kan fradele to boligtomter til sine sønner rett bak driftsbygningene. Byggegrunnen er delvis fjell. Venstre, Høyre og Frp la i planutvalget 4. februar fram forslag om å gi dispensasjon fra arealplanen for to tomter, posisjonspartiene stemte dette ned. Etter at Altaposten satte søkelyset på saken, oppdaget at posisjonspartiene Senterpartiet, SV og Ap at de var på kollisjonskurs med hovedutvalget (landbruksnemnda) som etter jordloven hadde anbefalt å si ja til ei tomt. Resultatet ble en hasteinnkalling og et nytt ekstraordinært møte i planutvalget i forbindelse med kommunestyrets behandling av arealplanen.