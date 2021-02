Løft for omsetninga i skifernæringa: – Skiferdriverne har økt fortjeneste i forhold til tidligere

nyheter

Omsetningen gikk ned fra drøyt 65,6 millioner i 2015 til 59,9 millioner i 2017 ved Altaskifer, men i de to påfølgende årene økte omsetningen omsider igjen. I 2019 var fasit 80 millioner kroner for Altaskifer. Til tross for pandemi ligger det an til at 2020 blir et rekordår med 90 millioner kroner i omsetning, melder NRK Finnmark.