Brannvesenet rykket ut til et mulig branntilfelle i en kontainer på Elvebakken. Det var observert røyk rundt klokken 08.00 i kontaineren. Brannvesenet meldte like etter at de hadde sjekket og hadde kontroll. Tips til Altaposten forteller at kontanieren skal stå ved Elvebakken skole.