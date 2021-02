Vær den første til å få vite det siste

nyheter

iPhone-brukere har allerede kunnet bruke appen et par måneder, men endelig kan Android-brukerne også holde seg oppdatert på hva som skjer i lokalmiljøet. Uten å ha annonsert appen i noen stor grad, har Altaposten klart å runde 200 brukere. Halvparten av disse har valgt å aktivere push-varslinger.

– Den viktigste funksjonen er push, at man kan velge å få varsler om det siste som skjer, mener nyhetsredaktør Tom Skoglund, som forsikrer at det kun er de viktigste nyhetene som blir pushet.

– Erfaringer fra medier som har hatt push en god stund, viser at det fort blir slitsomt med mange varsler, så her vil vi være forsiktige.

For å laste ned appen, søk Altaposten i App Store eller Google Play, og velg den nyeste av appene som kommer opp.

– Vi har allerede en app for eAvisa, denne vil fortsatt fungere som før, sier Skoglund.

Nyttige funksjoner

Designet på appen skal være veldig gjenkjennelig for de som aktivt er inne på altaposten.no. iPhone-brukere vil også ha hurtigvalg for radiosendingen via appen, mens det jobbes med å få på plass dette for Android også.

– Vi håper å ha det på plass så snart som mulig, sier Skoglund.

En annen funksjon på appen er at man kan lagre artikler som bokmerker, for å enkelt finne disse igjen senere. Appen er helt gratis, men man vil naturligvis trenge abonnement for å lese plussartikler.