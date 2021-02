Finnmarksløpet er avlyst

nyheter

Avgjørelsen er tatt. Finnmarksløpet 2021 avlyses. For første gang siden løpet oppstod i 1981 kan løpet ikke gjennomføres. Dette skriver Finnmarksløpet i en pressemelding fredag ettermiddag.

De skriver at retningslinjene i forbindelse med pandemien er klare på at store arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner og flere deler av landet ikke anbefales.

– Vi har jobbet hardt for å kunne være i stand til å arrangere et trygt arrangement, vi har også hatt dialog med helsemyndighetene. Vurderingen er at Finnmarksløpet ikke kan gjennomføres selv med alle tiltak som er klar til å settes i kraft. Deltakere trenger forutsigbarhet. Avgjørelsen kan ikke utsettes, så avgjørelsen ble tatt i dag.

Videre skriver Finnmarksløpet at de ønsker å takke mange. Aller mest til deltakere som tross vanskelige tider, tydelig har vist at de ønsker å være med.

– Takk til våre løypekjørere som allerede har tilbakelagt tusenvis av tøffe kilometer for å sette spor. Takk til våre frivillige og til samarbeidspartnere som virkelig står med oss også i tider som dette. Takk til all velvillighet fra kommunene vi kjører gjennom og til tidligere kommuneoverlege i Alta, Frode Øvrejord, som har vært tidenes beste rådgiver og støttespiller i arbeidet med å legge til rette for et smittefritt løp.

– Takk til alle våre følgere som har uttrykt sitt sterke ønske og håp om et Finnmarksløpet også i 2021.

– Selv om Finnmarksløpet ikke kan gjennomføres i 2021, skal vi være med på å budbringe vinterglede fra vårt område. Framfor alt skal vi brette ermene helt opp og arrangere tidenes hundeløp i 2022, avslutter Finnmarksløpet.