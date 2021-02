nyheter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har gått ut med et varsel til fylker, kommuner, helsesektoren og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Her fremgår det at de anser at det er fare for svindel knyttet til vaksinering.

Det har etter hva Alta kommune vet ikke vært tilfeller i Alta, men de ber folk være obs på at dette kan forekomme.

Som tidligere omtalt ringer kommunen til alle som skal få tilbud om vaksine. Dette arbeidet er det Alta kommunes helseadministrasjon som gjør.

– Ingen av de eldre eller folk i risikogruppen trenger å bestille time til å ta vaksinen, påpeker kommunen, og understreker at de ringer ut til folk:

– Vi sender ikke SMS, e-post og tar ikke kontakt via sosiale medier.

Får du en forespørsel om forhåndsbetaling, bør alle varselklokker ringe:

– Vaksinen er gratis, og det vil derfor aldri være aktuelt med forhåndsbetaling, understreker kommunen.

Slik vil de trolig prøve seg

Hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet er svindlernes forventede metoder listet opp: