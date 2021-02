nyheter

– Ja, det klart viktigste for Frp var at Alta kommune skulle få vedtatt en arealplan som egentlig skulle vært på plass i 2015, men som nå er seks år på overtid. Derfor tok gruppa til Frp tidlig et standpunkt at vi ikke ville stemme for noe som kunne bidra til at arealplanen måtte ut på ny høring, og kanskje nye år, ville gått tapt. Derfor stemte vi i motsetning til Venstre for å beholde dagens parsell 3 av avlastningsveien og en boligfordeling på 80 - 20 mellom sentrum og nærområdene, sier gruppeleder Ronny Berg.