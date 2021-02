nyheter

– Jeg har ingen kommentar til verken rød-grønn liste eller til de som ønsker meg på topp på slik liste. Politisk dreier nå alt om å få Finnmark samlet bak kravet om reversering av tvangssammenslåingen, og få sentrale politiske organ til å legge til rette for gjenoppbyggingen av en sterk Finnmark fylkeskommune. Det er helt nødvendig at sentrale myndigheter gir ekstra ressurser til Finnmark slik at vi kan gjenopprette det som er revet ned i politisk besluttet prosess, sier Berg til Altaposten.