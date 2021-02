nyheter

Wasskog forklarer at Venstre fikk forhandlet fram to punkter i regjeringserklæringen som spesifikt omhandlet Alta: Vesentlig mer sykehustjenester til Alta og Finnmarkssykehuset inn under UNN. Det har ikke lykkes regjeringen å gjennomføre dette, og tiden har rent ut for å gjennomføre det i denne perioden.