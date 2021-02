nyheter

I høst ble det kjent at NorgesGruppen hadde kjøpt Comfort-bygget i Maskinsvingen 3. De kunne ikke da forteller hvilket dagligvarekonsept de så for seg i bygget. Nå har de imidlertid bestemt at det er dagligvarekonsept Kiwi som skal inn i bygget. Dermed vil byen få sin fjerde Kiwibutikk.