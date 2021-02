City scene får 150.000 fra studentene

nyheter

Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet har nemlig vedtatt å bevilge 550.000 kroner til studentforeninger og studenthus som sliter på grunn av tapte inntekter eller økte kostnader på grunn av pandemien.

Fire får støtte

Foreningene som mottar støtte er:

• City Scene Alta 150.000

• Driv studenthus Tromsø 280.000

• Håp i Havet 100.000

• Tromsø medisinske forening- Endorfin 20.000

Viktige møteplasser

– For oss er det veldig viktig å støtte studentforeninger og studenthusene som gjør det de kan for å opprettholde sin drift gjennom pandemien. Det er viktige sosiale og faglige møteplasser for oss studenter som gjerne bor trangt og med lite ressurser. Ikke minst er det viktig å unngå at vi mister foreninger og engasjement som følge av økonomiske utfordringer. Så må vi alle gjøre vårt beste for å holde engasjementet oppe, sier studentleder UiT Herman Siggerud i en pressemelding.

Midlene som fordeles kommer fra en oppspart pott som egentlig brukes til andre formål, men som nå omdisponeres.

– Vi er heldige som har disse midlene spart opp nå og får muligheten til å fordele vår egen lille krisepakke. Det er godt med en gladsak i det som ellers er en krevende situasjon, sier Siggerud.