Vidar Hoel har sendt oss denne flotte videoen fra ishotellet i Sorrisniva. Tema for året er vikingtiden.

Tor Kjetil Wisløff sa til Altaposten tidligere i vinter at Norge er kjent for vikinger, og det må man benytte i det vi holder på med.

– Når man kommer inn skal det bli reflektert at du kommer inn i et vikinglandskap. Suitene, dekoren på veggene og skulpturene reflekterer vikingtiden.