Kjørte utfor på Sennalandet – narkosiktet likevel fengslet

nyheter

Etter at påtalemyndigheten anket avgjørelsen i Alta tingrett torsdag, har nå Hålogaland lagmannsrett funnet at mannen de mener er hovedpersonen bak det store narkotikabeslaget på Sennalandet, kan varetektsfengsles. Påtalemyndigheten mente at de siktedes bakgrunn og kriminelle nettverk var så forskjellig, og den siktede mannen var den av de fire i bilen med størst potensial for å få i stand en narkotikahandel med så stor mengde, 1,1 kilo amfetamin og mdma.