Håper på det beste, men er ikke medlem av bondelaget

nyheter

Senterpartiets Liv Unni Opgård hadde en særdeles kort inntreden i kommunestyret under behandlingen av arealplanen. Her tok hun sete da Jørn Suhr ble erklært inhabil i saken om parsell 3 i avlastningsveien, som er båndlagt over hans eiendom på Aronnes. Kommunestyret vedtok han som inhabil i saken om avlastningsveien, men slo fast at han var habil til å behandle den overordnede delen av planen når saken om avlastningsveien ble votert over i startfasen av saken.