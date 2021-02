nyheter

To merder på et oppdrettsanlegg ble truffet av snøskred ved Davatluft på Stjernøya i Finnmark mandag. Anlegget har over 1,2 millioner fisk totalt, ifølge NRK.

Operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt opplyser til iFinnmark at det har gått tre skred i området.

– Det er heldigvis ikke et befolket område. Det er et oppdrettsanlegg som ligger der. De som jobber der, er ikke berørt, sier Pedersen.

Samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafoods, som eier anlegget, bekrefter overfor NRK at det er over 1,2 millioner fisk i merdene, men det er usikkert om fisk har rømt.

En lakserømming kan være svært alvorlig siden anlegget ligger i et område som overvåkes nøye for å bekjempe laksesykdommen ILA.

Stjernøya ligger nordvest for Alta sentrum.

(©NTB)