nyheter

SVs Otto Aas har vært ombudsmann for en rekke familier over hele Alta som har søkt fradeling. I flere tilfeller har de blitt stoppet av en allianse av kommunens landbruksadministasjon, Alta bondelag og Statsforvalteren og ikke minst posisjonspartiet Senterpartiet. Aas reagerer nå på hastverket med å få ekstraordinær behandling av saken der bonde og folkevalgt for Senterpartiet, Liv Unni Opgård, fikk nei til å fradele to boligtomter nær tunet på gården i Tverrelvdalen.