Ønsker tips om rømt fisk

Fiskeridirektoratet og Grieg Seafood jobber med å få oversikt over skadeomfanget etter at et snøskred ved Grieg Seafoods oppdrettsanlegg i Davatluft i Stjernsund, Alta kommune.

For å få et bilde av omfang av eventuell rømming av fisk ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Fisken har en antatt størrelse på 3,7 kilo.

– Vi ønsker da også bilder av eventuelle fangster, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Tips om rømt fisk og fangster kan meldes inn til: FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Venter på dagslys

Senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Vegard Oen Hatten, opplyste til Altaposten mandag ettermiddag, at de var på tur til stedet med patruljefartøyet «Eir» som også har dronekapasitet, for å få oversikt over skadeomfanget.

– På grunn av dårlig vær, snøbyger og vind, så får vi ikke opp dronen i dag, sier Hatten.

Han opplyser videre at «Eir» er på stedet, men går til kai og avventer dagslys for videre arbeid på stedet i morgen tidlig.

Gjenfangstgarn

Roger Pedersen, informasjonsansvarlig i Grieg Seafood opplyser at de fremdeles jobber med å få oversikt over hvordan anlegget har blitt påvirket av raset.

– Det har tatt ekstra tid da vi ikke fikk satt skikkelig i gang med å undersøke merdene før skredeksperter vurderte det som trygt. Nå har vi satt inn store ressurser både ROV (undervannsrobot) og dykkere ute, som gjør sine undersøkelser på hver enkelt merde. Vi har også satt opp gjenfangstgarn i tilfelle det har vært en rømming, sier Pedersen.

– Vi vil komme tilbake med ny oppdatering når vi er ferdig med den første kartleggingen av situasjonen, hvor vi har som mål å få gjort dette i løpet tirsdagen.