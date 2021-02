Troms og Finnmark SV: Full enighet om å gå fra hverandre

nyheter

Under årsmøtet til Troms og Finnmark SV søndag ble det gjort avstemming rundt noen endringsforslag til uttalelsen som var utarbeidet av fylkesstyret Troms og Finnmark, og årsmøtet falt til slutt på uttalelsen som går for at Troms og Finnmark skal deles opp igjen.

Uttalelsen:

«Troms og Finnmark SV står klippefast på at det tvangssammenslåtte fylket Troms og Finnmark skal deles opp så snart et nytt stortingsflertall gjør det mulig. SV går til valg på at tvangssammenslåtte fylker skal få tilbake sine demokratiske forsamlinger, valgt av folket som bor der.

Troms og Finnmark er tvangssammenslått av regjeringen som har presset igjennom en reform uten innhold og uten vilje til finansiering. Ingen av oppgavene som er overført er så store at ikke begge fylkene hadde kunnet løse dette på egen hånd. Regjeringen lytter ikke til befolkningen som ikke ønsker en sammenslåing, men det gjør SV. Derfor ønsker vi at oppdelingen av Troms og Finnmark til to fylker skal skje så raskt som mulig når et nytt flertall i stortinget er på plass etter valget i år.

Troms og Finnmark fylkeskommune er fremdeles to intakte organisasjoner. To ekstra år med oppdeling på dagsorden, i påvente av et ordinært fylkestingsvalg, er ikke der fokuset bør ligge. De to fylkene bør selv få muligheten til å organisere seg slik de ønsker, så snart som mulig. Da vil også det midlertidig sammenslåtte fylkeslaget til Troms og Finnmark SV kunne deles ved et ekstraordinært årsmøte allerede til høsten.

Troms og Finnmark SV vil ha følgende løp lagt for opphevelsen av tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Alt under forutsetning av valgseier ved stortingsvalget til høsten.

1.

01.01.2022 – Tvangssammenslåingen blir formelt opphevet. Fylkestinget deles, og

velger midlertidige fylkesting for henholdsvis Troms og Finnmark fylker, etter

forholdstallsprinsippet i det sittende felles fylkestinget.

2.

8. mai 2022 – Det avholdes ekstraordinært fylkestingsvalg i de to fylkene Troms og

Finnmark.

3.

7. juni 2022 – Fylkestingene i Troms og i Finnmark konstitueres i hver sine fylker.

SV vil ha et tett, frivillig samarbeid mellom fylkene i nord der gjerne også Nordland kan

inviteres med. Slik tror vi at vi sammen blir sterke. Gjennom frivillig samarbeid mellom fylkene

med folkevalgte fylkesting i hvert fylke.

Troms og Finnmark SV vedtar derfor:

– Å jobbe for en rask oppdeling av Troms og Finnmark, for å gjenopprette folkevalgt styring av hvert av fylkene

– Å gi fylkesstyret fullmakt til å gjøre de nødvendige grepene for å avvikle fylkeslaget og gjenopprette Troms SV og Finnmark SV som selvstendige fylkeslag, herunder å forberede eventuelt ekstraordinært fylkesårsmøte før årsskiftet 2021-22 slik at de nye fylkeslagene kan virke fra nyttår.

– Staten må kompensere Troms fylke og Finnmark fylke for ekstra utgifter i forhold til gjenoppretting av administrasjon og politisk ledelse ved en reversering av tvangssammenslåingen. Fylkene som velger å reversere tvangssammenslåingen skal ikke straffes, men behandles likt med øvrige fylker, og settes i stand til å sikre god forvaltning og tjenesteyting til sine regioner.