Tommy tapte nominasjonen – Amy Brox Webber er Finnmark SV's førstekandidat

Valget er veldig jevnt, som forventa. Resultatet er at førstekandidat på lista til SV for Finnmark er Amy Brox Webber med 22 stemmer, mot Tommy Berg med 18 stemmer, kunne ordstyreren fortelle.

– Det er den demokratiske retten. Jeg har stått løpet fullt ut og føler jeg gikk ned med flagget til topps. For øvrig vil jeg gratulere Amy Brox Webber og ønsker henne lykke til. Vi skal få henne inn på Stortinget! sier Tommy Berg til Altaposten etter at valget er et faktum.

Nå vil han ha fullt fokus på fylkespolitikken og for Alta kommunestyre. For Tommy Berg sa klart fra i møtet at han ikke ønsket å være partiets andrekandidat.

– Førsteplassen var nominasjonen for meg. Jeg kommer til å støtte Amy i valget, men jeg takker nei til andreplassen. Jeg ønsker Amy lykke til med valget. Sammen skal vi stemme Amy frem til sikker stortingsplass, sa Tommy Berg etter at Ingrid Petrikke Olsen fra Hammerfest SV hadde foreslått han som 2. kandidat til Stortingsvalgslista.

Finnmark SV står dermed uten kandidater fra Alta til Stortingsvalget.

Etter at Amy Brox Webber var lansert som kandidat, og før hun ble valgt, sa hun om sitt kandidatur:

–Jeg sa først nei til førsteplassen, når jeg nå likevel har bestemt meg for å stille er det fordi jeg har fått flere henvendelser fra folk som ønsker at en kvinne skal stille, en som ikke representerer noen side i partiet, sa Brox Webber.

– Jeg stiller med ydmykhet, for jeg vet at jeg ikke kan ta den tilliten for gitt. Jeg har enormt mye å bevise som representant for Finnmark SV på førsteplassen. Jeg vet også at jeg har en enorm jobb å gjøre, sa hun videre.

Brox Webber sa at hun stilte som benkeforslag fordi hun følte hun hadde et ansvar for Finnmark SV.