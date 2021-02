Tommy på nominasjonsmøtet: – Jeg vil jobbe for hele Finnmark

nyheter

Valget i Finnmark SV pågår, og da Amy Brox Webber ble lansert som førstekandidat, trakk Johnny Ingebrigtsen seg. Nå pågår debatten, og både fra øst og vest får begge kandidatene lovord. Det er flere av deltakerne fra Øst-Finnmark som også taler for Tommy Berg som Finnmark SV's førstekandidat til Stortingsvalget.

Tommy Berg holdt nettopp en flott tale for seg. Her er utdrag fra den:

– Kjære nominasjonsmøte, kjære venner. Æ må være ærlig med dokker. Det har vært tungt å stå i den her nominasjonsprosessen. Og jeg er lei mei for at det har blitt sånn som det har blitt, for det er ingen som tjene på en sånn type offentlig uthenging av flere kandidater sånn som vi har sett spesielt den siste tida, sa Berg.

At det kom andre forslag enn han, mener han viser at det er en medlemsmasse som bryr seg mye om partiet, og som vil bidra til at SV skal gjøre så godt valg som mulig.

– Men uthenging og nedsnakking av partivenna e noe æ hadde håpa at vi kunne unngå, sa han.

– Det har vært harde ord den siste uka, også mot meg som person. Selvfølgelig går det inn på meg. Jeg prøver hele tida å behandle folk med respekt, og dokker kjenner meg, dokker vet kem æ e og hvor høyt jeg setter partiet vårt. Dokker kjenner meg som en blid og sosial kar som trives i lag med alle mine partikamerater. Æ ønske å være den Tommyen som dokker kjenner. Uansett hva som skjer her i dag, sa Berg.

Han sa videre at om han blir valgt, vil han vise at han heller ikke ville forandre seg. Han vil alltid være seg sjøl.

– Man kommer ikke gjennom et politisk liv uten å gjøre feil eller å ta kontroversielle avgjørelser. Det har også æ gjort. Mange av de sakene som har blitt delt den siste uka viser at jeg har stått for noe. Og den delen med meg sjøl blir jeg å ta med meg om jeg skulle vært så heldig å havne i Oslogryta, fordi æ tror det er sånne politikere man trenger. Politikere som er lojale mot der de kommer fra, i dette tilfellet Finnmark. Og jeg vil alltid kjempe for Finnmark. For hele Finnmark.

I dag er han gruppeleder i fylkestinget og jobber for SV sine saker på regionalt nivå. Han er også gruppeleder i kommunestyret og har vært folkevalgt i mange år.

– Den tilliten jeg har fått fra partiet og velgerne setter jeg utrolig høyt. Det er noe man ikke skal ta for gitt, men jobbe for, hver eneste dag., sa Berg blant annet.

–Jeg vil jobbe for dokker hvis dokker lar meg. For å øke bolysta i Finnmark, for bedre infrastruktur og jeg kommer ikke til å gi meg før de hører etter. Finnmark trenger en sterkere Finnmarksbenk enn det man har i dag. Det merkes at man mangle en stemme fra Finnmark SV der nede, sa han også.