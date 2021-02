nyheter

Den samiske nasjonalretten bidos har blitt populær både lokalt og i det norske samfunnet. Ofte ser man denne retten lages på nasjonal TV også, men ikke alle er like glad for at alt fremstilles som bidos av folk utenfor det samisk samfunnet. Mange er opptatt av at denne tradisjonen læres bort og videreføres av den oppvoksende generasjonen.