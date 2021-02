– Gratulerer med morsdagen!

nyheter

Morsdag er en en særskilt hedersdag for mødre. Dette er en forholdsvis ny festdag til ære for mødre verden over. I store deler av verden feires dagen i mai, men i Norge er den alltid andre søndag i februar.

Morsdagens historie

I Store norske leksikon står dette om morsdagens opphav:

12. mai 1908 ble den første morsdagen, Memorial Mothers Day Meeting, feiret i metodistkirken i Crafton og Philadelphia, West-Virginia, USA etter initiativ av lærerinnen Anna Marie Jarvis (1864–1948). Hun ønsket å hedre sin mor, Ann Maria Reeves Jarvis (1832–1905), som sammen med andre kvinner hadde arbeidet for å bedre de sanitære forholdene for soldatene under den amerikanske borgerkrigen (1861–65). Etter krigen fortsatte hun sitt arbeid for fred og forsoning.

Ann Maria Reeves Jarvis døde i 1905, og året etter holdt datteren en minnemarkering for henne. Hun arbeidet også med å etablere en offisiell minnedag for mødre. Anna Marie Jarvis fikk presten i kirken der hun underviste på søndagsskolen til å snakke om morskjærlighet, og kort tid etter ble «Mother's Day» (Mothering Sunday) feiret i flere amerikanske byer. I 1910 feiret man Mother's Day i flere byer i USA og i 1912 ble det så dannet en internasjonal organisasjon som skulle arbeide for å innføre morsdagen i andre land.

I 1913 anbefalte kongressen i USA offisiell feiring av dagen, som året etter ble lagt til andre søndag i mai og feiret over hele USA. Skikken spredte seg til Europa, særlig Tyskland og Østerrike.

Morsdag i Norge

Den første norske morsdagen ble feiret i en metodistkirke i Bergen 9. februar 1919. Et ordentlig gjennomslag for feiring av en morsdag ble det først etter initiativ fra Dorothea Margrethe Schjoldager (1853–1938) og Karen Platou (1879–1950) i Oslo. De arbeidet for å få en morsdag i Norge lagt til andre søndag i februar, trolig fordi vi i Norge allerede har mange fest- og fridager i mai. De samarbeidet med ideelle organisasjoner, massemedia og næringslivet.