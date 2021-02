Kjørte utfor på Sennalandet med bilen full av dop

nyheter

Alta tingrett kom frem til at de måtte løslate mannen de mistenkte å være eier av narkotikaen, fordi de ikke med sikkerhet kunne fastslå hvem av de fire i bilen som eide narkotikaen. Når de tre andre, en kvinne og to menn, var løslatt, var det uansett fare for bevisforspillelse.

Det var den 9. februar at personbilen kjørte utfor på Sennalandet, og da politiet kom til stedet fant de 1,1 kilo MDMA og amfetamin i bilen.

Begjært fengslet

Det ble holdt fengslingsmøte i Alta tingrett 11. februar klokka 14, der politiet begjærte mannen i 30-årene fra Hammerfest varetektsfengslet i fire uker med brev – og besøksforbud i to uker, på bakgrunn av den store mengden narkotika som ble funnet. Mannen var passasjer i bilen, og han hadde også en mindre mengde narkotika på seg.

I avhør forklarte imidlertid siktede at han ikke visste hvor mye narkotika det var snakk om eller hvem av de andre i bilen den tilhørte.

Retten kan ikke se ut fra dokumentene at det er grunnlag for å fastslå hvem av de fire som eide narkotikaen. Alle de fire siktede i saken like stor mulighet til å forspille bevis i saken, og retten anser at det ikke er større fare for at siktede skal forspille bevis i saken, enn de øvrige.

Dermed ble mannen løslatt. Saken vil bli ytterligere etterforsket.