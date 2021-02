Stokmarknes:

Bygde «hus» til hurtigruta Finnmarken: – Ikke ofte vi bygger såpass spesielle konstruksjoner

Peab Bjørn Bygg har overlevert nytt vernebygg over hurtigruteskipet MS Finnmarken. – Med sin spesielle arkitektur befester vernebygget seg som et av våre signalbygg i Nord-Norge, sier distriktssjef Per Ivar Rasmussen fra Alta.