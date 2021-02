Snøfokk og dårlig sikt - kan forsinke avisa

nyheter

Saken oppdateres fortløpende.

Snø og vind skaper utfordrende kjøreforhold over hele Vest-Finnmark idag, og Altaposten samler her meldinger fra regionens veier og overganger. Uværet og den dårlige sikten kan gi forsinkelser på utlevering av fredagens aviser til Talvik.

Fredag morgen har et kjøretøy stoppet opp på E45 i Kløftan. Dette har medført at ett kjørefelt er stengt inntil videre.

På strekningen blir det også på formiddagen meldt om vanskelige kjøreforhold på grunn stort snøfall. E45 kan derfor bli stengt på kort varsel.

Det samme gjelder fylkesvei 882 Øksfjord-Øksfjordbotn, fylkesvei 8830 Leirbotnvatn-Nyvoll og E6 Nordkjosbotn-Alta.

Snøras har stengt fylkesvei 8018 Øksfjord-Myrnes som ikke blir åpnet idag. Fylkesvei 8014 Sør-Tverrfjord-Sandland er også stengt på grunn av fare for ras.

Klokken 10.33 melder vegtrafikksentralen nord at det også er utfordrende kjøreforhold over Kvænangsfjellet. Det er derfor innført kolonnekjøring over fjellet. Kolonnen tar maks 20 biler og fjellet kan også bli stengt på kort varsel.

På Sennalandet er det fare for glatte partier og stedvis redusert sikt på grunn av snøfokk. Kolonnekjøring kan innføres på kort varsel.