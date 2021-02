Betydelig snøskredfare i Vest-Finnmark: – Vi forventer at det kan gå skred, uten at noen utløser de

nyheter

På varsom.no kan du sjekke hvor stor snøskredfaren beregnes til. I Vest-Finnmark er det nå betydelig snøskredfare i områder med ustabile fokksnøflak.

– I utgangspunktet er det der det kommer mest nedbør, i kombinasjon med kraftig vind at faren er størst. Men vi har vedvarende svake snølag – et snødekke som i utgangspunktet er ustabilt, sier vaktleder ved snøskredavdeling i NVE, Emma Julseth Barfod.

Krevende forhold

Barfod og NVE anbefaler nå alle til å holde seg unna skredterreng. De forventer nemlig at det naturlig kan komme til å bli utløst skred i noen områder. Det trenger derfor ikke være personer i området når skredet går.

– Vi forventer at det kan gå skred, uten at noen utløser de. Overalt hvor vinden flytter snøen så dannes det et flak. Disse vil være veldig ustabil. Nedbøren i kombinasjon med vind øker skredfaren, påpeker hun.

Hun anbefaler alle til å følge med på varsom sine varslinger som daglig blir oppdatert klokken 16.

– Kantkornlaget gjør det også mulig å fjernutløse skred. Prognosene tilsier at det vil ha kommet så mye snø de siste dagene at store naturlige utløste skred kan forekomme, heter det videre på varsom sin hjemmeside.

Nokså kraftig vind i vente

Vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane, forteller at det fra deres side er sendt ut et snøfokkvarsel.

– Det gjelder og Alta. Det er et tydelig skille mellom øst og vest. Vinden roer seg på veien østover, og Øst-Finnmark slipper den verste vinden, men snøen vil gjøre seg gjeldene utover i hele Finnmark – spesielt utover morgendagen.