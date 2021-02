1600 Alta-elever blir spurt om hvordan de har det

nyheter

På Alta kommunes hjemmeside opplyses det at i de to første ukene av februar, samt ut kommende uke skal rundt 2600 elever i Alta svare på spørsmål fra spørreundersøkelsen "Ungdata".

Spørsmålene handler om tema i barn og unges liv og alle elever ved ungdomsskolene og videregående skole blir tilbudt å svare på dette.

– Nytt fra i år er at også mellomtrinnet tilbys en egen variant av undersøkelsen, kalt Ungdata Junior og dekker 5- 7 trinn, forklares det videre på hjemmesiden.

Tema omhandler spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljøet, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. De eldste blir også spurt om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold.

Undersøkelsen, som har pågått siden 2010, gjennomføres normalt hvert 3. år.

– Og resultatene er meget viktige som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og hvordan vi skal styre Alta kommune rett og slett. Resultater brukes også i undervisning og til forskning, heter det videre.

Resultatene vil komme like over påske og det er Veldferdsforskningsinstituttet ved OsloMet - storbyuniversitetet som er ansvarlige for gjennomføringen i samarbeid med Korus Nord - som er Kompetansesenter for Rusforskning i Nord-Norge.