Mandag skal arealplanen for Alta kommune behandles i kommunestyret. Posisjonspolitikerne har valgt å etterkomme en innsigelse fra fylkeskommunen og fjernet setningen «For nye lokaliteter eller vesentlig endring på eksisterende lokaliteter skal det ikke forekomme utslipp av organiske partikler til resipienten» fra arealplanen sjø. Kuttet av setningen har høstet kraftig kritikk og Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) har levert inn over 2000 underskrifter til støtte for villaksen.