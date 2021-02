– Ap må verne om Hammerfest sykehus og kan derfor ikke ha indremedisinsk akuttilbud i Alta

nyheter

Leder i Finnmark Ap, Kristina Hansen, hevder at årsmøtet i Finnmark Ap, aldri stemte ned noe forslag om geriatrisk avdeling med akutt indremedisinsk kompetanse ved Klinikk Alta.

– Realitetsbehandlingen av forslaget ble stemt ned, og innstillingen om at styret i Finnmark Ap skulle jobbe videre med å styrke det geriatriske tilbudet ble vedtatt. Nå har vi behandlet forslaget, og skal jobbe videre med å styrke tilbudet lokalt til en gruppe pasienter som har store utfordringer med lang reisevei til sykehustjenester, sier Hansen.

– Samtidig stemmer styret ned opprettelse av en geriatrisk avdeling?

– Vi har ikke stemt ned opprettelsen av geriatrisk avdeling. Det vi sier nei til i et enstemmig vedtak, er at vi ikke kan opprette et indremedisinsk akuttilbud i Alta. Ap må verne om Hammerfest sykehus og kan ikke ha indremedisinsk akuttilbud i Alta. Dette er ikke noe nytt; Finnmark Ap har vedtatt en sykehusstruktur med to sykehus, Kirkenes sykehus og Hammerfest sykehus. For å sikre gode helsetilbud over hele Finnmark, må vi ta vare på fagmiljøet ved begge sykehusene, og med å opprette en geriatrisk avdeling med akutt indremedisin vil de forbruke viktige fagfolk – og en geriatrisk avdeling med akuttmedisin vil det blant annet være nødvendig med anestesi og ortopedi.

Nådde ikke fram

Årsmøtet i Finnmark Ap 31. oktober i 2020 ble en ny opprivende episode i Altas kamp mot det øvrige Finnmark. På siste styremøte bekrefter leder i Alta Ap, Kåre Simensen, at styret behandlet forslaget fra Alta Ap om å opprette en geriatrisk avdeling med akutt indremedisin, en direkte oppfølging av årsmøtet.

– At vi tapte forslagene om at Finnmark Ap skulle støtte opprettelsen av fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta, var ventet av de fleste. Det som sved sterkest, både for Alta Ap og ikke minst innbyggerne i Alta og Kautokeino, er at realitetsbehandling av forslaget om å opprette en geriatrisk avdeling med et indremedisinsk akutt, ble stemt ned, medgir Simensen.

Plasteret på det sviende såret var at styret i Finnmark Ap, hvor han er styremedlem, ifølge årsmøteprotokollen skulle arbeide videre med geriatritilbudet ved Klinikk Alta. Begrunnelsen for forslaget fra Alta Ap, er at de eldre pasientene har særlig behov for sykehustjenester, og da spesielt innen indremedisin tilknyttet alder. Disse pasientene betegnes som «svingdørspasientene» på grunn av hyppigheten av sykehusbesøk, og at det ofte kun er snakk om korte sykehusopphold.

– Vi var svært optimistisk på at vi skulle få flertall fordi dette tilbudet ville gått rett inn i eksisterende sykehusstruktur. Hammerfest sykehus ville ikke tapt noe, men gevinsten for en gruppe pasienter som ser på den lange avstanden til sykehus som en stor merbelastning ville vært svært stor, påpeker lederen i Alta Ap.

Han viser til at det kun var snakk om at to av flertallet hadde stemt for realitetsbehandling, så ville Alta Ap hatt årsmøtet i ryggen, fordi realitetsbehandlingen da sannsynligvis også ville hatt flertall for opprettelse av en geriatrisk avdeling med akutt indremedisinsk kompetanse.

Et lite steg på veien

Partileder Kristina Hansen sier at styret i Finnmark Ap har tatt et lite steg for å møte utfordringene Alta står overfor på helsesiden, og da spesielt for de eldre som må hyppig på sykehus.

– I og med at Alta som befolkningssenteret i Finnmark vil Alta ha klart flest eldre, en gruppe som vi vet er storbrukere av helsetilbudet. Dette er en gruppe pasienter som må reise ofte og langt når sykehuset er i Hammerfest. Et enstemmig vedtak i styret i Finnmark Ap sier at Finnmark Arbeiderparti vil styrke det geriatriske helsetilbudet i Alta, samt utvikle løsninger som vil gi eldre, kronisk syke og pasienter med sammensatte tilstander et helhetlig tilbud i Alta, som kan inkludere former for øyeblikkelig hjelp for denne gruppen.

– Men styret sa nei til Kåre Simensens forslag om geriatrisk avdeling med indremedisinsk akuttilbud?

– Ja, mot to stemmer, Kåre Simensens og Kristin Jensens stemme, vedtok vi å jobbe mot et bedre geriatrisk tilbud slik jeg beskrev i det jeg trakk fram overfor. Det vi vedtok er et steg i riktig retning for å møte utfordringene i Alta, men vi kan ikke gamble med at sykehusene mister et fagmiljø som skal sikre et godt helsetilbud til alle. Vi må innse at nettopp det å rekruttere fagfolk vil bli et av de store problemene i framtiden, ikke bare for Finnmark, men også for Alta.

I en kommentar sier Simensen at styrevedtaket i Finnmark Ap er skuffende, men at han valgte å stemme for vedtaket subsidiert.

– Det er et lite steg på veien for å redusere transporten av eldre mennesker til sykehuset i Hammerfest. Dette er en behandling som bør skje lokalt slik at vi kan redusere en tøff merbelastning for våre eldre. Selv om mitt konkrete forslag om akutt indremedisinsk tilbud ble stemt ned, valgte jeg likevel å stemme for flertallsvedtaket som tross alt kan gi oss noe, sier Simensen og kommer med følgende lovnad:

– Alta Arbeiderparti skal jobbe fram konkrete modeller for en geriatrisk avdeling ved Klinikk Alta som inkluderer et indremedisinsk akuttilbud, men som verken fordrer anestesi og ortopedisk spesialister. Da vil heller ikke Finnmark Ap ha noe valg; de må støtte opprettelsen av tilbudet.

Valget

Lederen i Finnmark Ap oppfordrer innbyggerne i Alta å se det positive i at Arbeiderpartiet nå klart sier fra at de vil arbeide for en geriatrisk avdeling ved Klinikk Alta, selv om den ikke vil ha fullgod øyeblikkelig hjelp.

– Hvordan tror du reaksjonene vil være på at Finnmark Ap har stemt ned en fullverdig geriatriskavdeling i Alta?

– Jeg er veldig glad for at lederen i Alta Ap har bekreftet at våre partikamerater i Alta skal stille opp og drive valgkamp. Både jeg, og hele Finnmark Ap, beklager at Altas kandidater til lista har trukket seg, og at vi ikke har noen Alta-kandidater å friste velgerne med. Samtidig har vi en sterk liste, og målet for oss alle må være å sikre en god rød-grønn representasjon på Stortinget som vil gi et regjeringsskifte etter valget.

– Hvem skal drive valgkamp for Ap i Alta?

– Som sagt har Alta Ap vært tydelig på at de skal drive valgkamp, og det er naturlig at våre toppkandidater blir synlig i Alta når vi nærmer oss valget. Jeg har god tro på et godt valg for Ap både i Alta og Finnmark, men mener det er for tidlig å spå en mandatfordeling, sier altså leder i Finnmark Ap, Kristina Hansen.

Kjerkol vil ha Alta-satsing

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, gikk tidligere i denne uken ut med at partiet vil satse tungt for å bygge bedre helsetjenester i Vest-Finnmark. Kjerkol sier til Altaposten at Arbeiderpartiet vil utvikle spesialisthelsetjenesten i Alta, og gikk ved forrige stortingsvalg inn for å realisere Klinikk Alta.

– Det har vi siden jobbet for fra opposisjon i stortinget. Vi ønsker fortsatt å utvikle dette tilbudet for å styrke Vest-Finnmark sin befolkning tilgang til gode helsetjenester og trygghet. Vi mener det geriatriske helsetilbudet, altså bedre behandling av multisyke eldre bør styrkes ved Klinikk Alta, samt flere andre funksjoner inkludert poliklinisk dagbehandling, sier Kjerkol.

Dette går uenigheten ut i styret i Finnmark Ap med tanke på geriatrisk avdeling ved Klinikk Alta:

Fra årsmøteprotokollen, forslag fra Kåre Simensen, Alta:

Finnmark Arbeiderparti vil styrke det geriatriske helsetilbudet som gis i Alta.

Finnmark Arbeiderparti vil styrke det geriatriske helsetilbudet i Alta og utvide dagens indremedisinske avdeling i Klinikk Alta til en fullverdig akutt indremedisinsk avdeling.

Begrunnelse:

For Finnmark Arbeiderparti er det et mål at flere i denne pasientgruppen med eldre mennesker som hyppig må til sykehus, skal kunne få hjelp nærmere der de bor og med en enklere og bedre alderdom.

Avstemming: 33 for å oversende saken til styret for videre oppfølging. 29 for realitetsbehandling. 1 blank.

Fra styremøte 27.01.21:

Sak 04/21 Sak fra årsmøte, geriatri, Klinikk Alta

Innstilling: Finnmark Arbeiderparti vil styrke det geriatriske helsetilbudet i Alta samt utvikle løsninger som vil gi eldre, kronisk syke og pasienter med sammensatte tilstander et helhetlig tilbud i Alta, som kan inkludere former for øyeblikkelig hjelp for denne gruppen.

Alternativ forslag fra Kåre Simensen Alta AP:

Finnmark Arbeiderparti vil styrke det geriatriske helsetilbudet i Alta samt utvikle løsninger som vil gi eldre, kronisk syke og pasienter med sammensatte tilstander et helhetlig tilbud i Alta. For å styrke det geriatriske- og indremedisinske tilbudet ved Klinikk Alta, vil Finnmark Arbeiderparti arbeide for at det etableres en akutt indremedisinsk/geriatrisk avdeling.

Forslaget til Simensen fikk 2 stemmer og falt.

Vedtak:

Finnmark Arbeiderparti vil styrke det geriatriske helsetilbudet i Alta samt utvikle løsninger som vil gi eldre, kronisk syke og pasienter med sammensatte tilstander et helhetlig tilbud i Alta, som skal inkludere former for øyeblikkelig hjelp for denne gruppen.

Enstemmig.