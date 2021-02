Tromsø-dame får kjøpe kort først: Her er de 75 første i utenbystrekningen

nyheter

Over 1200 utenbysfiskere fra inn- og utland meldte seg i år på til trekningen om 75 gjeve fiskekort, og i år var det Tromsø-væringen Mia Kristine Nystad Eskonsipo som ble trukket ut aller først.

– Det er cirka det antallet det har ligget på de siste årene, så det er etter normalen. I og med at påmeldingsavgiften har økt noe, så kunne man kanskje forvente færre påmeldte. Men det viser bare at det fortsatt er stor interesse for å komme til Alta og fiske, sier Tor Erland Nilsen ved ALI.

Her kan du se de ulike sonene utenbysfiskerne får kjøpe kort I artikkelen under kan du klikke deg videre til en egen temaside med korte presentasjoner av de ulike sonene.

For de heldige utenbysfiskerne som ble trukket ut, venter nå minimum to døgns fiske i og med at de er tilreisende. Kjøperne kan velge mellom vanlige kort, som er minimum to døgn, eller tredagers kort i perioden 1. til 19. august. Fra 19. august og ut måneden selges det seksdagers kort.

Selve trekningen ble gjennomført onsdag klokken 13, og de 75 heldige kjøperne fikk beskjed via SMS om at de er trukket ut og hvilken plassering de har fått.

Selve kortsalget skjer direkte på altaposten.no mandag neste uke, med sendestart klokken 17.45. Selve kortsalget skjer klokken 18.00. Da vil programleder Frank Halvorsen og ALIs nye daglige leder Vegard Ludvigsen lose seere og lyttere gjennom det spennende kortsalget.