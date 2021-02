nyheter

– Det er for oss i Senterpartiet svært viktig å opptre ryddig, og drive likebehandling. Derfor stemte vi mot at Liv Unni Opgård skulle få fradele to boligtomter i planutvalget, men står fortsatt bak at hun skal få fradele én tomt. Vi har ikke én politikk for medlemmer og én for alle andre. Vi gjør ikke forskjell på folk, men forsøker så langt som mulig å behandle alle likt, sier Rishaug til Altaposten.