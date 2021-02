Tar opp synkende befolkningsvekst i nord: – Utfordringene står i kø

nyheter

– Utfordringene for kommunene i Troms og Finnmark står i kø med aldrende befolkning og et svært svakt fødselsoverskudd. Befolkningsutviklingen er spesielt urovekkende i et fremtidsperspektiv, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

To hovedtemaer

Ifølge en pressemelding fra Statsforvalteren kommer befolkningsutviklingen i Troms og Finnmark til å bli ett av temaene når statens representant inviterer kommunene, fylkeskommunen, KS, Sametinget og regional stat til Vintermøtet 9. og 10. februar.

Årets Vintermøte blir digitalt og skal ha to hovedtemaer, der barn og unges oppvekstsvilkår og framtidsutsikter står på agendaen første møtedag.

– Vi er glade for å ha med kunnskapsminister Guri Melby som innleder. Vi får kommentarer fra ordførere, og ikke minst skal vi høre ungdom fortelle om medvirkning og utfordringer i koronatider, står det videre.

Oppfordrer til nye initiativ

På dag to blir altså hovedtema sterkere og mer bærekraftige kommuner i regionen, der blant andre Jonas Stein, førsteamanuensis ved UiT, spør: Har Troms og Finnmark demografisk bærekraft til å løse utfordringene vi har foran oss?

– Kommunenes evne til å levere gode tjenester for befolkningen er avgjørende for bosetting. Vi har mange små kommuner og vi trenger at flere samarbeider om viktige tjenester for å sikre rekruttering, kvalitet og rettsikkerhet for innbyggerne. Vi vil derfor sterkt oppfordre kommunene til å ta nye samarbeidsinitiativ, sier Vik Aspaker.

Hun fortsetter:

– Og skal Troms og Finnmark være mulighetenes region trenger vi sterkere kommuner som virkelig satser på å gi barn og unge de aller beste oppvekstsvilkår for å gjøre seg attraktive for unge mennesker i etableringsfasen.