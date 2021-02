– Skal alle bo i leilighet i sentrum?

nyheter

Altaposten vil kommende torsdag arrangere en direktedebatt om arealplanen i samarbeid med Radio Alta.

Debatten direktestreames (lyd), og starter klokken 11.00 og det er avsatt litt over en times tid. I debatten regnes det med å avklare forhold til boligbygging, både spredt boligbygging på LNF-R areal, men også feltutbygging og det at byggeklare områder ifølge boligbyggeprogrammet ikke kan bebygges før mot slutten av planen som strekker seg fram til 2040.

En plan brolagt med konflikter Arealplanen legger opp til en storstilt sentralisering og nedbygging av nærområde og distrikt, mener Altapostens politiske redaktør.

Et annet sentralt forhold som blir tema er påstanden om at planen er sterkt sentraliserende ved at 80 prosent av boligbyggingen skal skje innenfor Alta tettes og kun 20 prosent som eneboligbygging i åtte bygder definert som nærområde. Av 150 boliger per år skal kun 30 fordeles på Talvik, Matihisdal, Kåfjord, Eiby, Øvre Alta, Rafsbotn og Tverrelvdalen, noe som igjen vil få følger for framtidig skolestruktur.

På grunn av korona-restriksjoner har vi kun mulighet til tre debattanter pluss debattleder i studio. Ordfører og leder av planutvalget, Monica Nielsen vil møte, det samme vil to av opposisjonens mest aktive, Odd Erling Mikalsen (Frp) og Trine Noodt (V).