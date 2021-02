– Bruk kollektiv transport når du skal på besøk

nyheter

– I november flyttet de første inn på Alta omsorgssenter. Flytteprosessen har fortsatt etter nyttår og i løpet av februar er de fleste beboere og ansatte på plass, skriver kommunen.

Og legger til at noe arbeid utomhus gjenstår og uteområdet vil derfor bære preg av dette i tiden fremover.

Videre står det at for tiden er det 25 parkeringsplasser på utsiden av senteret og at i løpet av april vil det komme opp betalingsautomat og parkeringsarealet blir å finne i Alta kommune sin parkeringsapp.

Det vil også komme flere parkeringsplasser etter hvert.

– Inntil nye parkeringsarealer er på plass oppfordrer vi til bruk av parkeringsplasser på sentrum ved besøk på Alta omsorgssenter. For de som har anledning - bruk kollektiv transport, skriver kommunen avslutningsvis.