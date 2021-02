Kjerkol fronter sykehuskamp: – Tenk om Namsos hadde vært byttet ut med Alta?

nyheter

Stortingsrepresentant fra Finnmark, Bengt Rune Strifeldt (Frp) gir helsepolitisk talsperson for Ap, Ingvild Kjerkol, og nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, «stjerner i boka» for sitt engasjement for lokalsykehus nært på pasientene i «sine områder».