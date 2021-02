Frykt for flere demente sjåfører

nyheter

Et flertall på Stortinget, bestående av forslagsstiller SV, samt Ap og Frp, går inn for å fjerne kravet om helseattest for eldre sjåfører. Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget avga sin innstilling tirsdag.

– Hvis forslaget blir vedtatt er vi svært bekymret for ytterligere svekkelse av muligheten til å forhindre at sjåfører med demens får beholde førerkortet, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen til Dagsavisen.

I aldersgruppen over 85 har mellom 30 og 50 prosent demens.

– Vi får jevnlig henvendelser til Demenslinjen fra pårørende som frykter at deres ektefelle eller foreldre skal forårsake skade eller ta eget eller andres liv på grunn av uforsvarlig kjøring, sier hun.

Det er SVs Arne Nævra som varmest har argumentert for fjerning av helseattesten.

– De eldre er generelt ikke overrepresentert i ulykkesstatistikken, og det er ikke noen gode, faglige grunner til at eldre sjåfører skal behandles annerledes enn yngre, sa han til NTB tidligere i februar.

Fra juni 2019 ble aldersgrensen for helseattest for å kunne beholde førerkortet hevet fra 75 til 80 år. Behovet for å fornye helseattesten ble endret fra hvert andre til hvert tredje år.

