ALI kjemper for setningen som vil gi altalaksen bedre vern

Styret i Alta Laksefiskeri interessentskap (ALI) mener kommunestyret 16. februar kan gjøre sitt for å styrke vernet av den unike laksestammen.

1600 underskrifter

– Vi skal denne uka levere underskriftene og håper at politikerne har ryggrad til å stå opp for laksen, sier styremedlem Bent Håvard Romsdal til Altaposten.

Han forteller at de søndag hadde fått inn 1600 underskrifter og masse støttemail fra inn- og utland.

– Altaelva har engasjert historisk sett og det gjør den heldigvis fortsatt, men forutsetningen er jo at vi har laks i elva, sier Romsdal. Han forteller om stort engasjement utenlands.

Større kontroll

I kampanjen er interessentskapet krystallklar på at politikernes støtte vil bety mye.

– ALI ønsker at Alta kommune skal ta større kontroll over egne sjøarealer, og stille miljøkrav til havbruk gjennom plan- og bygningsloven i det som er vandringsveien til den unike altalaksen, og nasjonal laksefjord, heter det i aksjonen som har sirkulert på nettsiden den siste tiden.

Venstre stemte mot å ta vekk setningen for ett år siden. Tidligere har Alta kommune fått hard medfart fra blant annet MDG, Norske lakseelver, Rune Jensen i organisasjonen Salmon Camera og Anne-Karin Daniloff i Naturvernforbundet. I desember kom også Rødt på banen med en advarsel.

– Overlater ansvaret for villaksen til byråkratene Alta-politikerne får på pukkelen etter at de fjernet krav om lukkede anlegg og nullutslipp fra oppdrett.

– Dette er et svik mot Altaelva og laksestammen – Altafjordens fremtid, hvem skal bestemme? Spørsmålet kommer fra kommunestyrerepresentantene Siss Mari Solli og Britt Søvik.

Godtar ikke setning

Alta kommune mener de blir overstyrt av statlige myndigheter og ikke vil få godkjent arealplanen uten endringen. Fylkeskommunen har klarlagt at setningen «For nye lokaliteter eller vesentlig endring på eksisterende lokaliteter, skal det ikke forekomme utslipp av organiske partikler til resipienten», ikke er innenfor. Alta kommune har ønsket en restriktiv holdning til økt volum, men det er det altså ikke rom for i planen.

– Denne setningen ville satt helt nye miljøkrav til fremtidig havbruk, og i større grad redusert sjansen for genetisk forurensing, og mulig spredning av sykdom som f.eks. ILA til altalaksen, mener ALI, som blant annet henviser til at Osterøy kommune har holdt fast på dette.

– Må stå opp

Bent Håvard Romsdal mener Alta kommune ikke bør la muligheten gå fra seg.

– Jeg er klar over hva sektormyndighetene mener, men politikerne må vise vilje til å ta kampen. Da har de i det minste prøvd, mener Romsdal.

– Nå er tiden inne for å vise om det kun er festtaler – Politikerne må være modige nok til å gjøre det rette for fjorden, elva og villaksen, skriver styret i ALI

Føler seg brukt

Interessentskapet gikk på barrikadene i et leserinnlegg i Altaposten før jul. De føler seg oversett og brukt.

– Gang på gang opplever vi at ALI blir invitert til å komme med meningsytringer, men når kan vi si at disse blir tatt hensyn til? I det politiske spillet føler vi oss til tider brukt når politikere skal tekkes potensielle velgere. ALI finner det meget rart, og betimelig å spørre om man ved neste kommunevalg igjen vil stille seg ved elvekanten for å fortelle i media hvor viktig elva er?