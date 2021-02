nyheter

– Jeg er så stolt av at hele NRK med NRK Sápmi i spissen nok en gang løfter nasjonaldagen til en feiring for alle samer og befolkningen i Norge for øvrig. Og ekstra stolt er jeg over at vi skal vise fram noen av våre største unge samiske artister, og at alle kan få oppleve høytidsstemning med nasjonalsangen i beste sendetid, sier Mona Solbakk, direktør i NRK Sápmi.