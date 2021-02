Stor vannlekkasje i Øksfjord

nyheter

– Det pågår feilsøking nå. Det er sendt ut sms til alle abonnenter fra Hankenbakken og utover mot Ystnes, sier Frank Bækken, administrasjonssjef i Loppa kommune.

Fredag morgen våknet store deler av husstandene i Øksfjord til at vannet var borte. Også kommunens telefonsystem ligger nede. Det skapte problemer, blant annet for legekontoret.

– Vi må stenge legekontoret i dag på grunn av hygiene fordi vi har ikke vann tilgjengelig. Kontoret vil ta kontakt med pasientene for å sikre at pasientene er ivaretatt, skriver Loppa kommune på sin hjemmeside.

De som har behov for legehjelp, bes ta kontakt via et mobilnummer i stedet, eventuelt ringe øyeblikkelig hjelp.

Jobber med vannet

– Det er oppdaget en lekkasje ovenfor helsesenteret i Øksfjord. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men vi er klare til å utføre graving for å komme ned til lekkasjen. Vi har kjørt egne pumper fra en nærliggende kum for å sikre vannforsyning til helsesenteret, men den stenges når vi begynner å grave, sier driftssjef Kenneth Johannessen.

Han forteller at vannet vil bli borte i området fra helsesenteret og nordover mot Ystnes mens dette pågår. Resten av Øksfjord vil fortsatt ha vann tilgjengelig.

– Vi håper å kunne få reparert skaden i løpet av dagen, sier Johannessen.

Telefonsystemet nede

Også kommunens telefonsystem ligger nede. Det skyldes en teknisk feil hos leverandøren, og etter det vi kjenner til, skal flere kommuner være rammet.