Salg av sykehjem gir penger til boligtomter på Kreta

nyheter

Inntektene av salget av sykehjemmet i Kåfjord skal blant annet brukes til å finansiere infrastruktur og kostnader for kommunalt boligfelt på Kreta Sør. Det vedtok Alta formannskap i dag. På denne måten vil tomteprisene blir tilnærmet lik de generelle, kommunale tomteprisene i sentral-Alta. Utbygging kan skje uavhengig av etterspørsel, og ikke som tidligere at man måtte ha åtte husbyggere for å gjøre utbygging mulig.