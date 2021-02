Regjeringens studentpakke: – Vi har ingen tid å miste

nyheter

Ved Studentsamskipnaden jubler man nå etter at regjeringen la fram en omfattende koronapakke rettet mot studentene. Samskipnader vil til sammen få 78,5 millioner kroner.

Pengene skal gå til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud og arbeid rettet mot psykisk helse.

– Det er tidlig og vi vet ikke alle detaljer helt enda, men vi er kjempeglad for at pakken kommer, sier Stina Kuivalainen, Campussjef i Finnmark.

Studentene skal hjelpe hverandre

Det har snart gått et helt år hvor studentene i stor grad ikke har kunnet møtt hverandre, og mange har blitt sittende isolerte på sine hybler. Samtidig har situasjonen ved Campus Alta vært bedre enn mange andre steder i landet.

– Det er viktig at dette tilskuddet kommer nå. Det innebærer at vi kan ansette studenter i deltidsstillinger, for å jobbe med lavterskeltilbud til andre studenter, sier Kuivalainen.

– Rune Sundelin har tidligere uttalt at campus Alta har vært en av de mest åpne i denne perioden, og det har nok betydd mye, legger hun til.

Allerede tilbyr samskipnaden ulike kurs, aktiviteter og rådgivningstjenester, men tiltakspakken betyr mye for kreative studenter.

– Krisepakken gir oss muligheten til å teste ut og tilby enda mer. Vi gleder oss til å skape masse aktiviteter og liv, for og med studentene, forteller Kuivalainen.

Samtidig får universitetene 150 millioner kroner til å lønne studenter for å drive faglig oppfølging av andre studenter.

– Studentene begynner å bli lei. Det føles nok litt meningsløst å sitte alene når smittesituasjonen er slik at vi har lite smitte i Alta. Samtidig forstår de at det er det som må til. De har vært flinke og det har gått utrolig bra, men det er nok noen som merker isolasjonen spesielt hardt, forklarer Kuivalainen.

Gode relasjoner og gode venner er viktig

Hun trekker fram førsteårsstudentene som et eksempel på en gruppe hvor enkelte kan ha hatt det ekstra tøft.

– Det er kanskje ikke alle som har nådd å stifte bekjentskap til så mange andre.

Hun får støtte av lederen i campustinget Ulrikke Herving.

– For mange studenter som nettopp har reist langt hjemmefra, og kommet hit ble det raskt nettundervisning ved campus. Det har nok vært ensomt og mange studenter har savnet å kunne møtes fysisk. Det er viktig med gode relasjoner og gode venner.

Herving synes det er positivt at studentene endelig får en tiltakspakke.

– Det har vi savnet. Studentene har ofret mye på hybelen, langt unna hjemplassen sin.

– Ingen tid å miste

Administrerende direktør i Samskipnaden, Hans Petter Kvaal forteller at det nå jobbes på spreng for å få alt det praktiske på stell, slik at man raskest mulig kan sette i gang de ulike tiltakene.

– Vi ønsker ikke å vente til dette er ferdigbehandlet i Stortinget. Når det er ferdigbehandlet vil alt være klart, og vi vil da gå ut å rekruttere studenter som kan brukes i dette prosjektet. Dette er et kjærkommet tilskudd til studentene.

Nå må nemlig arbeidskontrakter og mye annet komme på plass, da studentene vil være ansatt av universitetene.

– Vi ønsker å være framoverlent fordi studentene trenger oss nå – ikke om ett år. Vi har ingen tid å miste, avslutter Kvaal.