Kommunen sendte ut gamle purringer

nyheter

Kautokeino kommune skriver på sine nettsider at i forbindelse med opprydding av gamle innfordringsposter har to automatiske jobber krysset hverandre.

– Dette førte til at gamle, foreldede krav dessverre automatisk ble sendt ut med den automatiske purringen som kjøres hver uke, skriver Kautokeino kommune på sine hjemmesider.

Kast gammelt krav

Kommunen opplyser at alle som har mottatt et slikt gammelt krav, eldre enn 2018, kan kaste kravet.

– Vi har hatt en gjennomgang og mener vi har ført bort alle disse gamle kravene nå. Vi ber likevel at alle kunder, som ønsker et sikkert svar og som har mottatt et foreldet krav, om å ta kontakt med innfordringsavdelingen. Så kan både dere og vi være sikre på at akkurat dette kravet er ført bort.

Kan skje igjen

Kautokeino kommune ønsker også å informere om at de fortsetter ryddejobbene for å få alle automatiske operasjoner i programmet til å fungere.

– I den sammenheng kan det skje igjen, at systemet glipper, og at det igjen sendes ut purringer som ikke skulle vært sendt ut. Vi ber derfor alle som mottar en purring de mener er foreldet eller feil om å ta kontakt med oss. Vi beklager bryderiet, skriver kommunen.